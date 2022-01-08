Vaka sayısı da taburcu sayısı da yükseldi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 22.483 olup, 841pozitif vakaya rastlanmış, 743 kişi taburcu edilmiştir.



356 kişi Lefkoşa, 121 kişi Girne, 255 kişi Gazimağusa, 43 kişi Güzelyurt, 47 kişi İskele, 19 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.



8 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.483



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 841



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :



Yerel Vaka Sayısı: 841



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 743



Bugün Kaybedilen Hasta:



Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.887.396



Toplam Vaka Sayısı: 40.990



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 34.926



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5923



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47



Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 5861



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 143



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 15



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 612



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar



Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 725

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 539



Güvende Kal Genel tablo



Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6344



Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 107348