Vaka sayısı da, ölüm sayısı da arttı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 23.640 olup, 396 pozitif vakaya rastlanırken, 3 kişi vefat etti, 390 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakaların 150 kişisi Lefkoşa, 109 kişisi Girne, 107 kişisi Gazimağusa, 11 kişisi Güzelyurt, 11 kişisi İskele, 8 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
28 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.640
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 396
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 396
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 390
Bugün Kaybedilen Hasta: 3
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.882.426
Toplam Vaka Sayısı: 68.264
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 64.088
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3983
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 37
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3940
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 195
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1779
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 274
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 332
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3240 T
akibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 131854
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