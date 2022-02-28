Vaka sayısı da, ölüm sayısı da arttı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 23.640 olup, 396 pozitif vakaya rastlanırken, 3 kişi vefat etti, 390 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 150 kişisi Lefkoşa, 109 kişisi Girne, 107 kişisi Gazimağusa, 11 kişisi Güzelyurt, 11 kişisi İskele, 8 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

28 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.640

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 396

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 396

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 390

Bugün Kaybedilen Hasta: 3

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.882.426

Toplam Vaka Sayısı: 68.264

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 64.088

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3983

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 37

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3940

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 195

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1779

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 274

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 332

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3240 T

akibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 131854