Vaka sayısı bir çıkıyor, bir iniyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 7914 olup, 22'si yerel 32 pozitif vakaya rastlanırken, 25 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 3 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 22 kişi ise yerel vakadır. Yerel vakaların 8 kişisi Lefkoşa, 9 kişisi Girne, 3 kişisi Gazimağusa, 2 kişisi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa - Yenişehir-1/ Yenikent-1/ Minareliköy-2 / Kızılbaş-1/ Gelibolu-1/ Yeniceköy-1 / K.Kaymaklı-1
Girne - Girne Merkez- 6 / Doğanköy-1/ Dikmen-1/ Boğaz-1
Gazimağusa - Akdoğan-2 / Köprüköyü-1
Güzelyurt -Güzelyurt Merkez-2
30 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7914
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 32
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 22
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 25
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.471.365
Toplam Vaka Sayısı: 8097
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7712
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 350
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 32
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 310
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 7
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4553
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 362
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 469
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2955
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 18.076
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.