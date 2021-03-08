Vaka sayısı azaldı, yoğun bakımda yatan bir kişi daha arttı

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre son 24 saatte yapılan test sayısı 6164 olup, 12'si yerel 17 pozitif vakaya rastlanırken, 43 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakalardan 2 kişi hava yolu ile ülkemize geldiği, 3 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları belirtildi.
Tespit edilen vakalardan 8 kişi Lefkoşa, 7 kişi ise Girne Bölgesi'ndendir. Vakaların bölgelere göre dağılımı:
Lefkoşa: Ortaköy- 1 /Balıkesir-2 / Dereboyu- 1 / Gönyeli-1 / Haspolat-2 / Lefkoşa Merkez -1
Girne: Girne Merkez- 4 / Beylerbeyi-3
8 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 6164
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3
Yerel Vaka Sayısı: 12
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 43
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 589. 123
Toplam Vaka Sayısı: 3637
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3248
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 365
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 65
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 296
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4
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