Vaka sayısı artıyor, taburcu sayısı azalıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 13.876 olup, 522 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi vefat etti, 212 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 229 kişisi Lefkoşa, 139 kişisi Girne, 106 kişisi Gazimağusa, 29 kişisi Güzelyurt, 10 kişisi İskele, 9 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.

24 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.876

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 522

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 522

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 212

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.794.061

Toplam Vaka Sayısı: 66.672

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 62.410

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4074

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4024

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 190

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1233

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 438

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 433