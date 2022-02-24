Vaka sayısı artıyor, taburcu sayısı azalıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 13.876 olup, 522 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi vefat etti, 212 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakaların 229 kişisi Lefkoşa, 139 kişisi Girne, 106 kişisi Gazimağusa, 29 kişisi Güzelyurt, 10 kişisi İskele, 9 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.
24 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.876
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 522
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 522
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 212
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.794.061
Toplam Vaka Sayısı: 66.672
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 62.410
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4074
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4024
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 190
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1233
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 438
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 433
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