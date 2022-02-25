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Vaka sayısı 400 bandına indi

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Vaka sayısı 400 bandına indi

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 17.694 olup, 400 pozitif vakaya rastlanırken, 382 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 142 kişisi Lefkoşa, 104 kişisi Girne, 101 kişisi Gazimağusa, 17 kişisi Güzelyurt, 24 kişisi İskele, 12 kişisi ise Lefke Bölgesi’ndendir.

25 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.694 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 400

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 400           

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 382     

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.811.755

Toplam Vaka Sayısı: 67.072       

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 62.792           

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4092      

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4042  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 190    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1323     

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 372

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 409 

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