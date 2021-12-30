Vaka sayısı 300 sınırını da geçti

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 16.840 olup, 284'ü yerel 306 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi vefat etti, 155 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 1 kişi yurt dışından ülkemize gelirken, 21 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 284 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 101 kişisi Lefkoşa, 77 kişisi Girne, 83 kişisi Gazimağusa, 2 kişisi Güzelyurt, 20 kişisi İskele, 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
30 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.840
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 306
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 21
Yerel Vaka Sayısı: 284
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 155
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.687.035
Toplam Vaka Sayısı: 35.317
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 32.798
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2382
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2330
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 139
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2952
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 480
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 318
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