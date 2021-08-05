Vaka sayılarında yükseliş sürüyor

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgilere göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 13.440 olup, 124'ü yerel 142 pozitif vakaya rastlanırken, 95 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 3 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelirken, 15 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 124 kişi ise yerel vakadır. Yerel vakaların 38 kişisi Lefkoşa, 60 kişisi Girne, 23 kişisi Gazimağusa, 1kişisi İskele, 1 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa - Lefkoşa Merkez- 3 / Kumsal-1/ Gönyeli-5/ Marmara-3/ Yenikent-1/ Değirmenlik-1/ Metehan-1/ Köşklüçiftlik-1/ Minareliköy-1/ Hamitköy-1/ Göçmenköy-2/ Çağlayan-1/ K.Kaymaklı-8/ Ortaköy-4/ Surlariçi-3 / Yakındoğu Bulvarı-1/ Yılmazköy-1

Girne -Girne Merkez-30 / Zeytinlik-1/ Esentepe-1/ Karakum-5/ Karaoğlanoğlu-3/ Doğanköy-1/ Aşağı Girne-2/ Yukarı Girne-3/ Lapta-2/ Çamlıbel-1/ Alsancak-4/ Çatalköy-6/ Beylerbeyi-1

Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-8 / Dumlupınar-1/ Çanakkale-2/ Maraş-2/ Mutluyaka-2/ İnönü-1/ Baykal-1/ Yeniboğaziçi-6

İskele - Bafra-1

Güzelyurt -Serhatköy-1

Lefke - Gemikonağı-1

5 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.440

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 142

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 15

Yerel Vaka Sayısı: 124

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 95

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.034.222

Toplam Vaka Sayısı: 12.177

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10.601

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1536

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1378

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 90

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4107

