Vaka sayılarında düşüş hızlandı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 27.898 olup, 83'ü yerel 106 pozitif vakaya rastlanırken, 78 kişi taburcu edildi. Pozşitif vakalardan 6 kişi yurt dışından hava yolu ile 1 kişi ise deniz yolu ile ülkemize gelirken, 16 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 83 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 28 kişi Lefkoşa, 25 kişi Girne, 21 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt, 4 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa - Haspolat-1/ Göçmenköy-2/ Yenikent-2/Gönyeli-7/ Kızılbaş-3/ Hamitköy-2/ Yılmazköy-1/ Surlariçi-2/ K.kaymaklı-1/ Köşklüçiftlik-1/ Kırıkkale-1/ Yakındoğu Bulvarı-5
Girne - Girne Merkez-5/ Doğanköy-1/ Alsancak-6/ Beylerbeyi-1/ Dağyolu-1/ Kaşgar-2/ Zeytinlik-1/ Lapta-4/ Boğazköy-1/ Yukarı Girne-1/ Aşağı Girne-1/ Karakum-1
Gazimağusa -Gazimağusa Merkez-5 / Maraş-1/ Baykal-2/ Nergisli-2/ Surlariçi-1/ Mutluyaka-1/ İnönü-2 / Karakol-1/ Gülseren-2/ Canbulat-1/ Yeniboğaziçi-1/ Tuzla-2
İskele - Aygün-2/ Kuzucuk-1/ Turnalar-1
Güzelyurt - Güzelyurt Merkez-2 / Kalkanlı-1/ Bostancı-1
Lefke - Yeşilyurt-1
30 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 27.898
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 106
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 7
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 16
Yerel Vaka Sayısı: 83
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 78
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.939.156
Toplam Vaka Sayısı: 11.445
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9687
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1718
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 80
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1483
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 150
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 6381
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