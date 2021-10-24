Üstel: Aşı programınızı tamamlayın

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, 2 doz Sinovac aşısı olan ve altı ayını dolduran kişiler için 3. doz aşı yaşının 18’e indiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Üstel yaptığı yazılı açıklamada, 65 yaş grubunda olan 2 doz Pfizer-BioNTech aşısı olan ve üzerinden altı ay geçmiş kişilerin 3. doz aşıları için, 40 yaş üstü hiç aşı olmamış kişilerin ise 1. Ve 2. Doz Pfizer-BioNTech aşılarını yaptırmak için sağlık merkezlerine başvurabileceklerini belirtti.

Kış aylarında kapalı alanların kullanılacağına ve salgının artabileceğine işaret eden Bakan Üstel, toplum bağışıklığının kazanılmasının önem arz ettiğini, vatandaşların aşı olarak kendisini, sevdiklerini ve toplumu koruyabileceğini belirtti.

12 yaş üzerindeki herkesi aşı programını tamamlamaya davet eden Bakan Üstel, aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanması yanında kurallara uymaktan taviz verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Üstel, aşıyla ilgili son rakamları da açıkladı.

En az bir doz aşı olan kişi sayısı : 275.198 (%72.04)

Seriyi tamamlayanlar : 258.639 (%67.71)

3. doz aşı sayısı : 46.179

Bugüne dek toplam yapılan aşılama : 546.171