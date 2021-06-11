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Ülkeye girişlerde ülkelerin renkleri yeniden belirlendi

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Ülkeye girişlerde ülkelerin renkleri yeniden belirlendi
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kriterlere göre ülke renk kodlarını yeniden açıkladı.
Açıklama şöyle:
  • Ülkeye ada dışı giriş kriterleri aşağıdaki belirtildiği şekilde olacaktır. Kriterlerde belirtilen ülke renkleri her hafta güncellenecektir.  
  • Ülkelerin renk kodları ile ilgili güncel tablo komitemiz tarafından yayınlanmasından sonraki ilk Pazartesi gününden itibaren uygulanacaktır.
 
KOYU KIRMIZI (DARK RED) KIRMIZI (RED) TURUNCU (ORANGE) SARI (YELLOW) YEŞİL (GREEN) GRİ (GREY)
Argentina Honduras Andorra Albania Austria Australia Afghanistan Liberia
Aruba India Azerbaijan Belarus Brunei Greenland Algeria Libya
Bahamas Jamaica Bahrain Bhutan Czechia Israel Angola Macao SAR
Barbados Kenya Belgium Bosnia and Herzegovina Faroe Islands New Zealand Anguilla Mali
Benin Madagascar Egypt Bulgaria Finland Singapore Antigua and Barbuda Martinique
Bolivia Malawi Estonia Canada Gibraltar Armenia Mauritania
Brazil Mexico Georgia Croatia Iceland Bangladesh Montenegro
British Virgin Islands Mozambique Iran South Cyprus Ireland Belize Morocco
Burkina Faso Namibia Iraq Denmark Italy Bermuda Myanmar
Burundi New Caledonia Kazakhstan France North Cyprus Botswana Nepal
Cabo Verde Niger Lithuania Germany Liechtenstein Cambodia Nicaragua
Cameroon Nigeria Malaysia Greece Luxembourg Chad Oman
Cayman Islands Panama Moldova Guernsey Malta China (mainland) Pakistan
Central African Republic Papua New Guinea Mongolia Hungary Mauritius Curacao Saint Barthelemy
Chile Paraguay Netherlands Isle of Man Norway Ecuador San Marino
Colombia Peru Philippines Japan Poland Eswatini Sao Tome and Principe
Congo Rwanda Qatar Jordan Slovakia Falkland Islands South Sudan
Congo (DRC) Senegal Reunion Kosovo Fiji St. Kitts and Nevis
Costa Rica Seychelles Sint Maarten Latvia Gabon St. Vincent and the Grenadines
Cote d'Ivoire Sierra Leone Slovenia Lebanon Grenada Syria
Cuba Somalia Sweden Monaco Guadeloupe Taiwan
Djibouti South Africa Tunisia North Macedonia Guyana Tajikistan
Dominica Sri Lanka Portugal Haiti Thailand
Dominican Republic St. Lucia Romania Hong Kong SAR Timor-Leste
El Salvador Sudan Russia Indonesia Turkmenistan
Equatorial Guinea Suriname Saudi Arabia Jersey Uzbekistan
Eritrea Tanzania Serbia Kuwait Venezuela
Ethiopia Togo South Korea Kyrgyzstan Vietnam
French Guiana Trinidad and Tobago Spain Laos West Bank/Gaza Strip
French Polynesia Turks and Caicos Islands Switzerland Yemen
Gambia, The Uganda Turkey Maldivler
Ghana Uruguay Ukraine
Guatemala Zambia United Arab Emirates
Guinea Zimbabwe United Kingdom
Guinea-Bissau United States
 
















































KOYU KIRMIZI;
  • Son 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişi olan kişilerin, ülkeye girişi yasaktır.
  • KKTC vatandaşları, son 72 saat ve adaya girişte negatif PCR test sonucu ve 14 gün karantina şartı ile Ülkeye giriş yapabileceklerdir.
KIRMIZI;
  • Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın, yolculuk öncesi, son 72 saat negatif PCR sonucu ve 10 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapılabilecektir.
TURUNCU;
  • AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;
  • Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.
  • Karantinasız giriş
  • AŞISIZ;
  • Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.
  • 10 Gün karantina.
SARI;
  • AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;
  • Yolculuktan önce son 72 saat negatif PCR sonucu
  • Karantinasız giriş
  • AŞISIZ;
  • Yolculuktan önce son 72 saat negatif PCR sonucu
  • 7 Gün Karantina.
YEŞİL;
  • AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;
  • Kısıtlama yok.
  • AŞISIZ;
  • Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu. Karantinasız Giriş.
 
GRİ;
  • Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın, yolculuk öncesi, son 72 saat negatif PCR sonucu ve 14 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapılabilecektir.
GENEL KURALLAR;
  • Tüm giriş kapılarında PCR / LAMP / ANTİJEN testleri uygulanabilir. Yukarıdaki kriterlere uygun kararantinasız giriş yapacak kişilere, giriş kapılarında testler uygulanmayacaktır.
  • AŞILI KİŞİ: Aşı programını tamamlamış. Son dozdan 14 gün sonrasından 6 aya kadar.
  • SINOVAC BIOTECH: 2 DOZ
  • SINOPHARM: 2 DOZ
  • COMIRNATY (Pfizer/Biontech): 2 DOZ
  • VAXZEVRIA (Astrazeneca/Oxford): 2 DOZ
  • COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson: 1 DOZ
  • SPUTNIK V: 2 DOZ
  • MODERNA: 2 DOZ
  • Hastalığı geçirmiş kişi: Seyahat öncesi 30-180  gün arasında pozitif PCR testi sonucu ibraz etmesi.
  • 18 yaş altı çocuklar aşılı ebeveynleri ile, gelmiş oldukları ülke kategorisine göre, belirtilen PCR test kuralları (6 yaşını doldurmuş çocuklar)doğrultusunda ülkeye giriş yapabileceklerdir.
  • Yolcular son 14 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.
 
 
  1. Ada içi sınır geçişleri aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.
  • Seviye 1 (Yeşil): Test yok, kısıtlama yok
  • Seviye 2 (Turuncu): 7 günde bir negatif Antijen/PCR testi
  • Seviye 3 (Kırmızı): Geçişler kısıtlı. Sağlık nedeni ile geçişler için son 72 saatlik PCR testi. İş, eğitim, ikamet nedenli geçişler 7 günde bir negatif Antijen/PCR testi.
 
*Yolcular son 14 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.
* Ülkemize Güney Kıbrıs’tan otobüs ile düzenlenecek turistik turlarda, turuncu ve sarı ülkeden gelen aşısız turistler son 24 saat içinde yapılmış negatif antijen testlerini veya son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmeleri kaydı ile günübirlik geçiş yapabileceklerdir.
  1. Yukarıdaki kriterlere göre karantinaya girmesi gereken kişilerin ülkemizde ikamet adresi göstermeleri ve ülkeye gelmeden önce “Güvende Kal Uygulaması”nı indirmeleri koşulu ile el bilekliği ile geldikleri ülkeye göre 10-14 günlük karantina sürelerini belirtilen ikamet adreslerinde geçirebileceklerdir. Karantina sürelerini geçirmeleri amacıyla taahhüt ettikleri ikamet adreslerine ya kendi araçları ile yalnız veya bir şoför eşliğinde  yada Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen toplu taşıma, taksi, turistik minibüs izinli araçlar ile gideceklerdir. 65 yaş üstü kişiler ve sağlık nedeni ile kurul ile yurt dışına giden kişiler “Güvende Kal Uygulaması” nı ülkeye gelmeleri akabinde indirebileceklerdir.
12 yaş altı çocuklara el bilekliği takılmayacaktır.
Yukarıda belirtilen kurallara haiz olmayan, ülkemizde ikamet adresi göstermeyen ve ülkemize gelmek isteyen kişiler, belirlenen merkezi karantina otellerinde geldikleri ülkeye göre 10-14 günlük merkezi karantinada kalacaklardır.
Ev karantinası kurallarına uymayan kişilerin merkezi karantinaya gönderilerek, kişilerin karantina ücretlerini kendilerinin ödemesi ve ilgili mevzuat uyarınca haklarında cezai işlem başlatılması önerilmektedir.
 
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