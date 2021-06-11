Ülkeye girişlerde ülkelerin renkleri yeniden belirlendi



Açıklama şöyle: Ülkeye ada dışı giriş kriterleri aşağıdaki belirtildiği şekilde olacaktır. Kriterlerde belirtilen ülke renkleri her hafta güncellenecektir.

Ülkelerin renk kodları ile ilgili güncel tablo komitemiz tarafından yayınlanmasından sonraki ilk Pazartesi gününden itibaren uygulanacaktır. KOYU KIRMIZI (DARK RED) KIRMIZI (RED) TURUNCU (ORANGE) SARI (YELLOW) YEŞİL (GREEN) GRİ (GREY) Argentina Honduras Andorra Albania Austria Australia Afghanistan Liberia Aruba India Azerbaijan Belarus Brunei Greenland Algeria Libya Bahamas Jamaica Bahrain Bhutan Czechia Israel Angola Macao SAR Barbados Kenya Belgium Bosnia and Herzegovina Faroe Islands New Zealand Anguilla Mali Benin Madagascar Egypt Bulgaria Finland Singapore Antigua and Barbuda Martinique Bolivia Malawi Estonia Canada Gibraltar Armenia Mauritania Brazil Mexico Georgia Croatia Iceland Bangladesh Montenegro British Virgin Islands Mozambique Iran South Cyprus Ireland Belize Morocco Burkina Faso Namibia Iraq Denmark Italy Bermuda Myanmar Burundi New Caledonia Kazakhstan France North Cyprus Botswana Nepal Cabo Verde Niger Lithuania Germany Liechtenstein Cambodia Nicaragua Cameroon Nigeria Malaysia Greece Luxembourg Chad Oman Cayman Islands Panama Moldova Guernsey Malta China (mainland) Pakistan Central African Republic Papua New Guinea Mongolia Hungary Mauritius Curacao Saint Barthelemy Chile Paraguay Netherlands Isle of Man Norway Ecuador San Marino Colombia Peru Philippines Japan Poland Eswatini Sao Tome and Principe Congo Rwanda Qatar Jordan Slovakia Falkland Islands South Sudan Congo (DRC) Senegal Reunion Kosovo Fiji St. Kitts and Nevis Costa Rica Seychelles Sint Maarten Latvia Gabon St. Vincent and the Grenadines Cote d'Ivoire Sierra Leone Slovenia Lebanon Grenada Syria Cuba Somalia Sweden Monaco Guadeloupe Taiwan Djibouti South Africa Tunisia North Macedonia Guyana Tajikistan Dominica Sri Lanka Portugal Haiti Thailand Dominican Republic St. Lucia Romania Hong Kong SAR Timor-Leste El Salvador Sudan Russia Indonesia Turkmenistan Equatorial Guinea Suriname Saudi Arabia Jersey Uzbekistan Eritrea Tanzania Serbia Kuwait Venezuela Ethiopia Togo South Korea Kyrgyzstan Vietnam French Guiana Trinidad and Tobago Spain Laos West Bank/Gaza Strip French Polynesia Turks and Caicos Islands Switzerland Yemen Gambia, The Uganda Turkey Maldivler Ghana Uruguay Ukraine Guatemala Zambia United Arab Emirates Guinea Zimbabwe United Kingdom Guinea-Bissau United States

































































































KOYU KIRMIZI; Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kriterlere göre ülke renk kodlarını yeniden açıkladı.Açıklama şöyle:

Son 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişi olan kişilerin, ülkeye girişi yasaktır.

KKTC vatandaşları, son 72 saat ve adaya girişte negatif PCR test sonucu ve 14 gün karantina şartı ile Ülkeye giriş yapabileceklerdir.

Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın, yolculuk öncesi, son 72 saat negatif PCR sonucu ve 10 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapılabilecektir.

AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;

Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu.

Karantinasız giriş

AŞISIZ;

Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu.

10 Gün karantina.

AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;

Yolculuktan önce son 72 saat negatif PCR sonucu

Karantinasız giriş

AŞISIZ;

Yolculuktan önce son 72 saat negatif PCR sonucu

7 Gün Karantina.

AŞILI veya HASTALIĞI GEÇİRMİŞ;

Kısıtlama yok.

AŞISIZ;

Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu. Karantinasız Giriş.

Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın, yolculuk öncesi, son 72 saat negatif PCR sonucu ve 14 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapılabilecektir.

Tüm giriş kapılarında PCR / LAMP / ANTİJEN testleri uygulanabilir. Yukarıdaki kriterlere uygun kararantinasız giriş yapacak kişilere, giriş kapılarında testler uygulanmayacaktır.

AŞILI KİŞİ: Aşı programını tamamlamış. Son dozdan 14 gün sonrasından 6 aya kadar.

SINOVAC BIOTECH: 2 DOZ

SINOPHARM: 2 DOZ

COMIRNATY (Pfizer/Biontech): 2 DOZ

VAXZEVRIA (Astrazeneca/Oxford): 2 DOZ

COVID-19 Vaccine Janssen / Johnson and Johnson: 1 DOZ

SPUTNIK V: 2 DOZ

MODERNA: 2 DOZ

Hastalığı geçirmiş kişi : Seyahat öncesi 30-180 gün arasında pozitif PCR testi sonucu ibraz etmesi.

: Seyahat öncesi 30-180 gün arasında pozitif PCR testi sonucu ibraz etmesi. 18 yaş altı çocuklar aşılı ebeveynleri ile, gelmiş oldukları ülke kategorisine göre, belirtilen PCR test kuralları (6 yaşını doldurmuş çocuklar)doğrultusunda ülkeye giriş yapabileceklerdir.

ebeveynleri ile, gelmiş oldukları ülke kategorisine göre, belirtilen PCR test kuralları (6 yaşını doldurmuş çocuklar)doğrultusunda ülkeye giriş yapabileceklerdir. Yolcular son 14 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.

Ada içi sınır geçişleri aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır.

Seviye 1 (Yeşil): Test yok, kısıtlama yok

Test yok, kısıtlama yok Seviye 2 (Turuncu): 7 günde bir negatif Antijen/PCR testi

7 günde bir negatif Antijen/PCR testi Seviye 3 (Kırmızı): Geçişler kısıtlı. Sağlık nedeni ile geçişler için son 72 saatlik PCR testi. İş, eğitim, ikamet nedenli geçişler 7 günde bir negatif Antijen/PCR testi.

Yukarıdaki kriterlere göre karantinaya girmesi gereken kişilerin ülkemizde ikamet adresi göstermeleri ve ülkeye gelmeden önce “Güvende Kal Uygulaması”nı indirmeleri koşulu ile el bilekliği ile geldikleri ülkeye göre 10-14 günlük karantina sürelerini belirtilen ikamet adreslerinde geçirebileceklerdir. Karantina sürelerini geçirmeleri amacıyla taahhüt ettikleri ikamet adreslerine ya kendi araçları ile yalnız veya bir şoför eşliğinde yada Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen toplu taşıma, taksi, turistik minibüs izinli araçlar ile gideceklerdir. 65 yaş üstü kişiler ve sağlık nedeni ile kurul ile yurt dışına giden kişiler “Güvende Kal Uygulaması” nı ülkeye gelmeleri akabinde indirebileceklerdir.

*Yolcular son 14 gün içinde ayak bastıkları/ bulundukları ülkeler arasında en yüksek risk grubundaki ülkeye göre değerlendirileceklerdir.Yukarıda belirtilen kurallara haiz olmayan, ülkemizde ikamet adresi göstermeyen ve ülkemize gelmek isteyen kişiler, belirlenen merkezi karantina otellerinde geldikleri ülkeye göre 10-14 günlük merkezi karantinada kalacaklardır.Ev karantinası kurallarına uymayan kişilerin merkezi karantinaya gönderilerek, kişilerin karantina ücretlerini kendilerinin ödemesi ve ilgili mevzuat uyarınca haklarında cezai işlem başlatılması önerilmektedir.