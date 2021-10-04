Ülkemizden koronavirüse 81. can

Sağlık Bakanlığı tarrafından verilen bilgiye göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 22.614 olup, 57'si yerel 74 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi vefat etti, 61 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 4 kişi yurt dışından gelirken, 13 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 57 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakalardan 24 kişi Lefkoşa, 18 kişi Girne, 11 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
4 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.614
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 74
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 4
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 13
Yerel Vaka Sayısı: 57
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 61
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.004.430
Toplam Vaka Sayısı: 19.848
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.899
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 870
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 50
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 815
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 81
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3507
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 528
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 1017
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