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Ülkede test pozitiflik oranı artıyor

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Ülkede test pozitiflik oranı artıyor

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin yeni kararlarına göre, KKTC’ye girişlerde son 72 saat içinde yapılmış negatif sonuçlu PCR testi ve AdaPass sitesinden alınacak QR kodu şartı devam edecek. QR kodu alamayanlar 27 Eylül’e kadar gerekli evraklarla ülkeye girebilecek.

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan yeni kararları açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ülkeye hava-deniz yolları ve ada dışından gelip kara sınır kapılarını kullanarak giriş yapacak kişiler, ülke giriş kriterleri göz önünde bulundurularak, (yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR test sonucu) yolculuk öncesi adapass.gov.ct.tr adresinden yolcu formunu doldurarak alacakları QR kodu ile adaya giriş yapabilecek.

Bu işlemi yapamayan kişiler gerekli evraklarıyla 27 Eylül tarihine kadar ülkeye giriş yapabilecek,ancak QR kodu alarak ülkeye giriş yapacak kişiler hızlı geçiş imkanından yararlanacak.

Siteye giriş yapan; KKTC vatandaşlarının “ADAPASS”, TC vatandaşlarının “HEALTHPASS”, AB vatandaşlarının “GREENPASS”, UK vatandaşlarının “NHS QR Kodlu Evrak” ve eklenen evrakların, ülkeye girişte kontrol edilecek olması nedeniyle kişilerin beraberinde getirmesi gerekiyor.

Diğer ülke vatandaşlarının geçerli aşı kartları ve/veya PCR test sonuçlarını  uygulamada belirtilen bölüme eklemeleri gerekirken, eklenen evraklar, ülkeye girişte kontrol edilecek. Bu nedenle kişilerin evrakları beraberinde getirmesi gerekiyor. Uygulama, 18 yaş ve üzeri için zorunlu olacak.

Öte yandan haftalık Covid-19 verilerinde 31 Ağustos ile 7 Eylül arasındaki karşılaştırma tablosuna göre, ülkede test pozitiflik oranı yüzde 1,02’den yüzde 1,34’e yükselerek, yüzde 31,37 arttı.

HAFTALIK COVİD-19 VERİ TABLOLARI(08.09.2021)

KARŞILAŞTIRMA TABLOSU
  31.08.2021 07.09.2021 Değişim
Toplam vaka sayısı 1.110 984 -11,35%
Yerel vaka sayısı 913 780 -14,57%
Karantinada pozitifleşen 172 182 5,81%
Yurtdışı vaka 25 23 -8,00%
100.000 de vaka sayısı 290,58 257,59 -11,35%
100.000 de yerel vaka sayısı 238,48 203,74 -14,57%
Test sayısı 108.688 73.444 -32,43%
Test pozitiflik oranı 1,02% 1,34% 31,37%
Hastanede tedavi gören 116 139 19,83%
Yoğun bakımda tedavi gören 19 14 -26,32%
Yoğun bakım oranı 0,89% 0,83% -6,74%
Aktif vaka sayısı 2126 1942 -8,65%
Kaybedilen vaka sayısı 12 7 -41,67%
İLÇELERİN ORTALAMA GÜNLÜK 100.000 DE VAKA SAYISI                              
  31.08.2021 07.09.2021 Değişim
KKTC GENELİ 41,4 36,7 -11,35%
LEFKOŞA 54,6 44,5 -18,50%
GAZİMAĞUSA 34,0 33,7 -0,88%
GİRNE 43,7 38,8 -11,21%
İSKELE 12,3 19,7 60,16%
GÜZELYURT 23,2 18,5 -20,26%
LEFKE 20,3 14,2 -30,05%
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