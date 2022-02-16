Ülkede Covid-19 yakalanan vaka sayısı 63 bini geçti

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 13.457 olup, 444 pozitif vakaya rastlanırken, 2 kişi vefat etmiş, 399 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakaların 171 kişisi Lefkoşa, 74 kişisi Girne, 129 kişisi Gazimağusa, 19 kişisi Güzelyurt, 32 kişisi İskele, 19 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
16 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.457
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 444
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 444
İyileşipBugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 399
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.647.020
Toplam Vaka Sayısı: 63.070
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 58.557
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4329
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4269
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 186
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1187
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 398
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 447
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