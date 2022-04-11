Ülke genelinde vaka sayısı azalıyor, Lefkoşa'da artıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 13.016 olup, 266 pozitif vakaya rastlandı.

Pozitif vakaların 152 kişisi Lefkoşa, 38 kişisi Girne, 62 kişisi Gazimağusa, 7 kişisi Güzelyurt, 4 kişisi İskele, 3 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

11 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.016

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 266

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.562.073

Toplam Vaka Sayısı: 90.711

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 86.322

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4163

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 41

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4115

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 228

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 601