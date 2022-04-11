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Ülke genelinde vaka sayısı azalıyor, Lefkoşa'da artıyor

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Ülke genelinde vaka sayısı azalıyor, Lefkoşa'da artıyor
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 13.016 olup, 266 pozitif vakaya rastlandı.
Pozitif vakaların 152 kişisi Lefkoşa, 38 kişisi Girne, 62 kişisi Gazimağusa, 7 kişisi Güzelyurt, 4 kişisi İskele, 3 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir. 
11 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.016 
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 266 
Bugün Kaybedilen Hasta: 
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.562.073    
Toplam Vaka Sayısı: 90.711             
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 86.322              
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4163     
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 41     
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4115 
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 228        
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7          
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 601
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