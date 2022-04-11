Ülke genelinde vaka sayısı azalıyor, Lefkoşa'da artıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 13.016 olup, 266 pozitif vakaya rastlandı.
Pozitif vakaların 152 kişisi Lefkoşa, 38 kişisi Girne, 62 kişisi Gazimağusa, 7 kişisi Güzelyurt, 4 kişisi İskele, 3 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
11 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.016
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 266
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.562.073
Toplam Vaka Sayısı: 90.711
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 86.322
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4163
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 41
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4115
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 228
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 601
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