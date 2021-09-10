Ücretsiz PCR kimlere ve nerede yapılıyor?

Sağlık Bakanlığı, ücretsiz PCR testlerinin kimlere yapıldığını ve nerede yapılacağını açıkladı





Sağlık Bakanı Ünal Üstel, salgının atlatılmasında en büyük etkenlerin kurallara uymak ve aşı yaptırmak olduğunu kaydetti; PCR ve antijen merkezleri ve çalışma saatleri ile ilgili bilgiler verdi.

Salgın sürecinin son 7 aylık döneminde verilen mücadele kapsamında Sağlık Bakanı olarak ekip arkadaşlarıyla birlikte yaptıklarının kamuoyunca bilindiğini kaydeden Üstel, halkın sağlığı adına verdikleri özverili hizmetin artarak devam ettiğini söyledi.

“Tüm dünyanın sorunu haline gelen bu salgını hep birlikte aşacağız. Özellikle kapalı alanlarda ve bulunduğumuz her yerde maske, mesafe ve hijyen kurallarını hayatımızın merkezinde tutarak, en önemli silahlarımızdan biri olan aşı yaptırmayı ihmal etmeyerek elde ettiğimiz kazanımları koruyabilir, salgının daha fazla ilerlemesini önleyebiliriz” diyen Üstel, aldıkları tüm önlemlerle tek amacı hizmet olan sağlık çalışanlarına güvenli hizmet vereceği, halkın güvenle hizmet alacağı ortamı oluşturmanın en önemli hedefleri olduğunu; bu yönde çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

PCR TESTLERİ

Üstel, Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda semptomlu kişiler, Covid-19 vakası ile temaslı kişiler, Covid-19 vaka takibinde olan kişilere PCR testlerinin Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak yapılacağını kaydetti.

Semptomlu, temaslı ve vaka takibinde olan kişilerin tüm devlet hastanelerinde test yaptırabileceğini ifade eden Üstel, test yapılabilecek merkezleri ve saatlerini şöyle açıkladı:

“Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ( Hafta boyunca 08.00-13.00 )

Lefkoşa Fuar Alanı ( Hafta boyunca 08.00-14.00)

Gazimağusa Devlet Hastanesi ( Hafta boyunca 08.00-15.30)

Mağusa Magem ( Hafta boyunca Pazar günleri hariç 08.00-14.00)

Girne Özyalçın PCR merkezi ( Hafta boyunca 08.00-14.00)

Güzelyurt Sağlık Merkezi ( Hafta içi 09.00-12.30)

Lefke Cengiz Topel Hastanesi ( Hafta içi 09.00- 12.30 )

Erenköy Sağlık Merkezi ( Hafta içi 12.00-15.00)

Dipkarpaz Sağlık Merkezi ( Hafta içi 09.00-12.00) “

ANTİJEN TESTLERİ

Üstel, antijen testlerinin de aşağıda yer alan kriterlere uygun kişilere ücretsiz olarak yapıldığı bilgisini verdi:

“Çift doz aşılı kişiler, son 6 ay içinde Covid-19 atlatmış kişiler, Covid-19 hastalığı geçirdikten sonra tek doz aşı yapmış kişiler, 18 yaş altında olanlar ( 6 yaşın altında ailenin isteğine bağlı), sağlık sorunu nedeniyle aşı yaptıramayacağını belgeleyen kişiler, sosyal yardım alanlar”.

Yukarıda yer alan kriterlere uyanlara ücretsiz antijen testlerinin yapılacağı merkezler şöyle:

“Lefkoşa Fuar Alanı ( Hafta boyunca 08.00-14.00)

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ( Hafta boyunca 24 Saat)

Lefkoşa -Gönyeli Belediyesi ( Pazartesi- Çarşamba- Cuma 09.00-12.00 )

Değirmenlik Belediyesi ( Pazartesi-Çarşamba- Cuma – 09.00-13.00)

Maraş Sağlık Merkezi ( Hafta içi 09.00-12.00)

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Mağusa Dispanseri ( Hafta arası 08.00-17.00 ) ( Cumartesi 08.00-13.00)

Gazimağusa ( Magem ) (08.00-14.00 Pazar hariç hergün)

Geçitkale Belediyesi ( Hafta içi hergün 08.30-12.00)

Tatlısu Belediyesi ( Pazartesi- Salı- Çarşamba-Cuma 08.00-14.30- Perşembe 08.00-17.30)

Girne Özyalçın Merkezi ( Hafta boyunca 08.00-14.00)

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ( Hafta boyunca 24 saat)

Güzelyurt Sağlık Merkezi ( Hafta arası 09.00-12.00)

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Güzelyurt Dispanseri ( Hafta arası 08.00-17.00)

Erenköy Sağlık Merkezi ( Hafta içi 12.00-15.00)

Dipkarpaz Sağlık Merkezi ( Hafta içi 09.00-12.00)

Yeniboğaziçi Belediyesi ( Pazartesi-Çarşamba- Cuma 08.30- 12.00) “

LABORATUVARLAR

Yukarıda belirtilen kriterlere uyan kişilerin ücretsiz antijen testleri için basvuru.lab.gov.ct.tr adresine girip kayıt yaptırdıktan sonra seçilebilecek laboratuvarlarda testlerini yaptırabileceklerini ifade edan Bakan Üstel, işlem yapamayan kişilere ilgili yerlerin yardımcı olacağını da belirtti.

Üstel, aşısız ve yukarıda yer alan kriterlere uymayan kişilerin testlerini yine basvuru.lab.gov.ct.tr adresine girerek ilgili laboratuvar ve eczanelerde Maliye Bakanlığı’nın belirlediği fiyatlar çerçevesinde yaptırabileceklerini de kaydetti.

Üstel, sisteme dahil olan tüm laboratuvar ve eczanelerin adres ve çalışma saatlerinin başvuru yapılan adreste yer aldığını da belirtti.



