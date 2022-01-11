Türkiye’den 650 bin test kiti alınıyor





Bakanlar Kurulu, “Toplum ile sektör taramalarının kesintisiz bir şekilde devam edebilmesi için gereksinim duyulan” 350 bini PCR, 300 bini de Antijen olmak üzere toplamda 650 bin Koronavirüs test kiti satın alınması yönünde karar üretti.

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre söz konusu test kitleri, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren USHAŞ firmasından satın alınacak.

576 bin Amerikan Doları tutarındaki 200 bin adet PCR test kitinin, 2021 Mali Yılı Bütçesi altında yer alan “Corona Virüsü ile Mücadele Projesi” ödenek kalemine mahsuben temin edileceği ifade edilirken, toplamda 10 milyon 288 bin 500 TL tutarındaki 300 bin adet Antijen test kiti ile 150 bin adet PCR test kitinin ise “T.C. Yardımları ile finanse edilmesi öngörülen”, “Corona Virüsü ile Mücadele Giderlerine Katkı Projesi” ödenek kalemine mahsuben temin edilebilmesi hususunda Sağlık Bakanlığı’nın yetkili kılınmasına karar verildiği ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyeti yardımları ile finanse edilecek olan test kitlerinin Türk Lirası, KKTC Bütçesi ile karşılanacak olan kitlerin ise döviz üzerinden satın alınıyor olması dikkat çekti.



