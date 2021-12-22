banner762
banner753
2021'de 33 kişi trafikte can verdi
2021'de 33 kişi trafikte can verdi
8 0
Akaryakıt ve tüp gaz ucuzlayacak mı?
Akaryakıt ve tüp gaz ucuzlayacak mı?
55 0
 
Vatandaşlar umutsuz, çaresiz ve kızgın
Vatandaşlar umutsuz, çaresiz ve kızgın
20 0
Cimnastikçilerin kutlaması salonda olur
Cimnastikçilerin kutlaması salonda olur
32 0
29 0
Yılın son derbisinde kazanan çıkmadı
Yılın son derbisinde kazanan çıkmadı
25 0
Cihangir, Girne’ye patladı
Cihangir, Girne’ye patladı
61 0
banner661
banner726

Trajedi

banner476

Boğaz bölgesinde yaşayan ve peş peşe Kovid 19’a yakalanan Kadir ve Fatma Yıldız çifti, dört gün arayla yaşamını yitirdi

banner714
Trajedi
banner721

 
COVID-19, Boğaz bölgesinde yaşayan Yıldız çiftini ölüme de birlikte götürdü.
COVID-19’dan dün yaşamını yitiren 64 yaşındaki Fatma Yıldız, yine Covid 19 nedeniyle geçtiğimiz Cumartesi günü yaşamını yitiren 67 yaşındaki Kadir Yıldız’ın eşiydi.
Peş peşe Kovid 19’a yakalanan çift, Pandemi sürecinde birlikte yoğun bakımda yatıyordu ve entübe şekilde tedavi görüyordu.
Dört gün arayla yaşama veda eden Yıldız çifti, ülkede Covid 19 nedeniyle hayatını kaybeden ilk çift oldu.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.