Boğaz bölgesinde yaşayan ve peş peşe Kovid 19’a yakalanan Kadir ve Fatma Yıldız çifti, dört gün arayla yaşamını yitirdi





COVID-19, Boğaz bölgesinde yaşayan Yıldız çiftini ölüme de birlikte götürdü.

COVID-19’dan dün yaşamını yitiren 64 yaşındaki Fatma Yıldız, yine Covid 19 nedeniyle geçtiğimiz Cumartesi günü yaşamını yitiren 67 yaşındaki Kadir Yıldız’ın eşiydi.

Peş peşe Kovid 19’a yakalanan çift, Pandemi sürecinde birlikte yoğun bakımda yatıyordu ve entübe şekilde tedavi görüyordu.

Dört gün arayla yaşama veda eden Yıldız çifti, ülkede Covid 19 nedeniyle hayatını kaybeden ilk çift oldu.

