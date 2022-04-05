banner762
banner815
21 0
Doğaya bu ihanet ne kadar sürecek?
Doğaya bu ihanet ne kadar sürecek?
27 0
 
Katarakttan 30 dakikada kurtulun
Katarakttan 30 dakikada kurtulun
39 0
Barınmak artık lüks!
Barınmak artık lüks!
20 0
İncirli nefes aldı
İncirli nefes aldı
54 0
Lapta şampiyonluğunu galibiyetle kutladı
Lapta şampiyonluğunu galibiyetle kutladı
51 0
Audi'den elektrikli A6 Avant konsepti
Audi'den elektrikli A6 Avant konsepti
11 0
banner797
banner794

Töre'nin "testi" tartışma konusu oldu

banner476

Meclis Başkanı Zorlu Töre, 1 Nisan’da Covid-19 pozitif çıkmasının ardından, testinin negatif çıkması üzerine Meclis’e gitti, vekiller tepki gösterdi

Töre'nin "testi" tartışma konusu oldu
 
Meclis Başkanı Zorlu Töre, geçtiğimiz Cuma günü koronavirüs olmuştu. Töre’nin testi önceki gün negatife döndü. Dün de Meclis’te görevinin başına geçti.
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun son yayımladığı kararlara göre, Covid-19 pozitif çıkan kişilerin izolasyon süreci 10 gün olarak belirlenmişti. İzolasyon sürecinin 7. gününde test yapılması ve negatif sonuçlanması halinde ise kişinin izolasyonunun biteceği belirtilmişti.
Ancak Meclis Başkanı Zorlu Töre, Covid-19 pozitif çıkmasının 4. gününde, testinin negatif çıktığı gerekçesiyle Meclis’e giderek Başkanlık kürsüsüne oturdu.
Muhalefetin tepki göstermesi üzerine kendisini savunan Töre, Meclis’i terk etmedi. Töre, önceki gün PCR testi dün sabah ise antijen testi yaptığını, sonuçların negatif çıktığını belirtti.
Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Töre'nin koronavirüs pozitif olduğunun Cuma günü basına yansıdığını, 3 günde nasıl negatife döndüğünü sorunca, Töre, "Zan altında bırakacak şekilde konuşma yapmanızı doğru bulmuyorum" dedi.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli'nin ise "Topluma kötü örnek oluyorsunuz." ifadesi sonrası, Töre, "İstismarcılığa devam etmeyin lütfen" dedi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.