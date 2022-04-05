Töre'nin "testi" tartışma konusu oldu

Meclis Başkanı Zorlu Töre, 1 Nisan’da Covid-19 pozitif çıkmasının ardından, testinin negatif çıkması üzerine Meclis’e gitti, vekiller tepki gösterdi



Meclis Başkanı Zorlu Töre, geçtiğimiz Cuma günü koronavirüs olmuştu. Töre’nin testi önceki gün negatife döndü. Dün de Meclis’te görevinin başına geçti.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun son yayımladığı kararlara göre, Covid-19 pozitif çıkan kişilerin izolasyon süreci 10 gün olarak belirlenmişti. İzolasyon sürecinin 7. gününde test yapılması ve negatif sonuçlanması halinde ise kişinin izolasyonunun biteceği belirtilmişti.

Ancak Meclis Başkanı Zorlu Töre, Covid-19 pozitif çıkmasının 4. gününde, testinin negatif çıktığı gerekçesiyle Meclis’e giderek Başkanlık kürsüsüne oturdu.

Muhalefetin tepki göstermesi üzerine kendisini savunan Töre, Meclis’i terk etmedi. Töre, önceki gün PCR testi dün sabah ise antijen testi yaptığını, sonuçların negatif çıktığını belirtti.

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Töre'nin koronavirüs pozitif olduğunun Cuma günü basına yansıdığını, 3 günde nasıl negatife döndüğünü sorunca, Töre, "Zan altında bırakacak şekilde konuşma yapmanızı doğru bulmuyorum" dedi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sıla Usar İncirli'nin ise "Topluma kötü örnek oluyorsunuz." ifadesi sonrası, Töre, "İstismarcılığa devam etmeyin lütfen" dedi.

