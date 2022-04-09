Toplam vaka sayısı 90 bini geçti

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 17.120 olup, 332 pozitif vakaya rastlandı.

Pozitif vakaların 166 kişisi Lefkoşa, 72 kişisi Girne, 61 kişisi Gazimağusa, 21 kişisi Güzelyurt, 5 kişisi İskele, 7 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

9 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.120

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 332

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.528.367

Toplam Vaka Sayısı: 90.120

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 84.964

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4930

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 53

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4871

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 228

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :