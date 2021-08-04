Toplam vaka sayısı 12 bini aştı

Sağlık Bakanlı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 17.152 olup, 102'si yerel 132 pozitif vakaya rastlandı, 169 kişi ise taburcu edildi. Pozitif vakalardan 1 kişi yurt dışından deniz yolu, 5 kişi ise hava yolu ile ülkemize gelirken, 24 kişi ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 102 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 30 kişisi Lefkoşa, 47 kişisi Girne, 19 kişisi Gazimağusa, 4 kişisi İskele, 2 kişisi ise Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa - Lefkoşa Merkez- 4 / Gönyeli-4/ Marmara-1/ Yenikent-2/ Köşklüçiftlik-2/ Dumlupınar-1/ Yenişehir-1/ Kızılbaş-2/ Çağlayan-1/ Değirmenlik-1/ K.Kaymaklı-3/ Ortaköy-1/ Yakındoğu Bulvarı-5/ Yılmazköy-1 /Alayköy-1

Girne - Girne Merkez-20/ Esentepe-1/ Karakum-1/ Karaoğlanoğlu-3/ Tepebaşı-1/ Ozanköy-3/ Dikmen-1/ Kaşgar-1/ Lapta-3/ Alsancak-11/ Çatalköy-2

Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-5/ Tuzla-1/ Akdoğan-1/ İnönü-1/ Karakol-1/ Mutluyaka-1/ Gülseren-1/ Kaliland-2/ Pile-1/ Baykal-1/ Yeniboğaziçi-4

İskele - İskele Merkez-1/ Aygün-1/ Altınova-1/ Mersinlik-1

Güzelyurt - Güzelyurt Merkez-1/ Zümrütköy-1

4 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.152

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 132

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 24

Yerel Vaka Sayısı: 102

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 169

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.020.782

Toplam Vaka Sayısı: 12.035

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10.506

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1489

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 90

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1292

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 100

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4171

