Toplam pozitif vaka sayısı 73 bini geçti

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 21.145 olup, 424 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi vefat etti, 378 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 178 kişisi Lefkoşa, 153 kişisi Girne, 53 kişisi Gazimağusa, 23 kişisi Güzelyurt, 10 kişisi İskele, 7 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

12 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.145

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 424

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 424

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 378

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.063.599

Toplam Vaka Sayısı: 73.009

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 69.180

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3627

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 31

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3591

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 204

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 161

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 197