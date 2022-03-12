Toplam pozitif vaka sayısı 73 bini geçti

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 21.145 olup, 424 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi vefat etti, 378 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakaların 178 kişisi Lefkoşa, 153 kişisi Girne, 53 kişisi Gazimağusa, 23 kişisi Güzelyurt, 10 kişisi İskele, 7 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
12 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.145
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 424
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 424
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 378
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.063.599
Toplam Vaka Sayısı: 73.009
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 69.180
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3627
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 31
Karantinadaki Vaka Sayısı : 3591
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 204
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 161
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 197
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