TMK’da Covid-19 paniği

Lefkoşa TMK’da 11 ve 12. Sınıfta eğitim gören öğrenciler, Sağlık Üst Kurulu ve okul yönetimi tarafından yasaklanmasına rağmen Yılbaşı Balosu düzenledi. Baloda bir öğrenci pozitif çıkınca 150’den fazla öğrenci temaslı oldu





Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde (TMK) bir grup öğrencinin okul yönetiminden bağımsız düzenlediği Yılbaşı Balosu’nda bir öğrenci Covid-19 pozitif çıktı, 150’den fazla öğrenci temaslı olarak izole oldu.

Okul yönetimi tarafından Sağlık Üst Kurulu kararları uyarınca iptal edilen Yılbaşı Balosu’nu okul yönetiminden habersiz organize edip bir otelde toplandığı öğrenilen 12. Sınıfta eğitim gören 141 öğrenci ve birkaç 11. Sınıf öğrencisi, geceyi yatılı olarak da otelde geçirdi.

Hafta başı yapılan rutin kontrollerde ortaya çıkan pozitif vaka, baloya katılan tüm öğrencilerin eve gönderilmesine neden oldu.

Olayın ortaya çıkması üzerine velilere mesaj gönderen okul yönetimi, durumun Sağlık Bakanlığı’na iletildiğini, tüm öğrencilerin PCR’a gönderilmesi ve sonuçlar çıkana kadar okula gitmemesi gerektiğini bildirdi.

Genel Orta Öğretim Dairesi Müdürü Ali Yaman konuyu doğrularken, şu an için pozitif 1-2 öğrenci olduğunu ancak net bir sayı veremeyeceğini dile getirdi. Temaslıların ileri tetkikler için teste gönderildiğini de ifade eden Yaman, olayın Sağlık Bakanlığı ile istişare içerisinde yönetildiğini aktardı. Yaman, gerekli olması halinde derslerinden geri kalan öğrenciler için yeni bir programlama yapılacağını da kaydetti.

Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu ise, temaslı olan öğrencilerin 7 gün süreyle karantinada kalacağını, eğitimlerine online (çevrimiçi) devam edileceğini söyledi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin okullardaki yılbaşı balolarına ilişkin kararına rağmen böylesi bir etkinliğin düzenlendiğini ifade eden Amcaoğlu, “Ailelerin bile bile bu baloya katılıma müsaade etmesi çok yanlış. Bireysel hatalar, salgının yayılmasına yol açıyor” dedi.

