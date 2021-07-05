Testlerde yeni rekor, vaka sayısında düşüş

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 11.559 olup, 52'si yerel 66 pozitif vakaya rastlanırken, 28 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 3 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 11 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 52 kişi ise yerel vakadır. Yerel vakaların 16 kişisi Lefkoşa, 20 kişisi Girne, 13 kişisi Gazimağusa, 3 kişisi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa - Lefkoşa Merkez-2/ Göçmenköy-2/ Marmara-2 / Gönyeli-2 / K.Kaymaklı-2/ Taşkınköy-1/ Metehan-1/ Haspolat-1/ Yenikent-1/ Hamitköy-1/ Yenişehir-1
Girne - Girne Merkez-9 / Zeytinlik-1/ Alsancak-1/ Çatalköy-1/ Beylerbeyi-1/ Karakum-2 / Dikmen-1/ Boğazköy-1/ Lapta-1/ Ozanköy-1/ Aşağı Girne-1
Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-1/ Serdarlı-1/ Paşaköy-1/ Türkmenköy-2 / Piyale Paşa- 1/ Çanakkale-2 / Geçitkale-1/ Dumlupınar-2 / Serdarlı-1/ Tuzla-1
Güzelyurt - Güzelyurt Merkez-3
5 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 11.559
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 66
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11
Yerel Vaka Sayısı: 52
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.516.742
Toplam Vaka Sayısı: 8416
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7846
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 535
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 58
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 443
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 33
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4721
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 424
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 893
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2870
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 20.656
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