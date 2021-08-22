Test sayısına göre vaka sayısı yüksek

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 9648 olup, 154'ü yerel 177 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi vefat etti, 205 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelirken, 22 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydırlar. 154 kişi ise yerel vakadır.

Yerel Vakalardan 64 kişi Lefkoşa, 55 kişi Girne, 27 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele,4 kişi Güzelyurt 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Gönyeli-10/ Ortaköy-2/ K.Kaymaklı-11/ Meriç-1/ Göçmenköy-4 / Akıncılar-1/ Yenişehir-1/ Değirmenlik-1/ Metehan-1/ Kızılbaş-1/ Surlariçi-4/ Köşklüçiftlik-1/ Alayköy-1/ Haspolat-3/ Çağlayan-1/ Yenikent-5 / Lefkoşa Merkez-16

Girne Girne Merkez-25/ Edremit-2/ Taşkent-2/ Alsancak-10/ Zeytinlik-2/ Karakum-1/ Esentepe-2/ Dikmen-1/ Yukarı Girne-3/ Aşağı Girne-2/ Güngör-1/ Ozanköy-3/ Lapta-1 Gazimağusa Gazimağusa Merkez-10/ Baykal-2/ Türkmenköy-1/ Maraş-4/ Beyarmudu-1/ Sakarya-2/ Gülseren-1/ Görneç-1/ Ergenekon-1/ Çanakkale-2/ Tuzla-2

İskele İskele Merkez-2/ Yarköy-1

Güzelyurt Güzelyurt Merkez-2/ Akçay-2

Lefke Doğancı-1

22 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9648

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 177

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 22

Yerel Vaka Sayısı: 154

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 205

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .293.494

Toplam Vaka Sayısı: 14.962

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 12.793

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2122

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 85

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1905

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 122

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 48

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 68

