Test sayısı yükseldi, vaka sayısı düştü

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 25.038 olup, 343 pozitif vakaya rastlanırken, 487 kişi taburcu edildi.

Poitif vakaların 156 kişisi Lefkoşa, 73 kişisi Girne, 72 kişisi Gazimağusa, 26 kişisi Güzelyurt, 8 kişisi İskele, 8 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

14 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 25.038

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 343

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 343

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 487

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.619.630

Toplam Vaka Sayısı: 62.052

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 57.750

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4120

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 70

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4044

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 184

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1317

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 454

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 337