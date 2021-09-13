Test sayısı iki kat arttı, vaka sayısı düştü

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 26.387 olup, 91'i yerel 124 pozitif vakaya rastlanıken, 1 kişi vefat etti, 151 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 2 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelirken, 31 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 91 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 24 kişisi Lefkoşa, 35 kişisi Girne, 26 kişisi Gazimağusa, 5 kişisi İskele, 1 kişisi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

13 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 26.387

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 124

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 31

Yerel Vaka Sayısı: 91

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 151

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .615.172

Toplam Vaka Sayısı: 18.195

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 16.402

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1721

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 66

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1542

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 103

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 72

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4683

