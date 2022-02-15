Test sayısı düşüyor, vakalar yine fırlıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 13.933 olup, 574 pozitif vakaya rastlanırken, 408 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakaların 225 kişisi Lefkoşa, 107 kişisi Girne, 153 kişisi Gazimağusa, 33 kişisi Güzelyurt, 43 kişisi İskele, 13 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
15 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.933
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 574
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 574
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 408
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.633.563
Toplam Vaka Sayısı: 62.626
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 58.158
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4286
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 40
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4240
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 184
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1159
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 457
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 337
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