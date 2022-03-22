Test sayısı düşüyor, vaka sayısı yükseliyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 15.393 olup, 594 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi vefat etti, 357 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 273 kişisi Lefkoşa, 119 kişisi Girne, 106 kişisi Gazimağusa, 60 kişisi Güzelyurt, 22 kişisi İskele, 14 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

22 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.393

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 594

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 594

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 357

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.233.712

Toplam Vaka Sayısı: 78.279

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 73.041

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5030

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4981

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 210

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 770

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 299

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 217

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2031

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 137590