Test sayısı düşüyor, vaka sayısı gerilemiyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 12.841 olurken, 1 kişi vefat etti, 560 pozitif vakaya rastlandı.
Pozitif vakaların 284 kişisi Lefkoşa, 112 kişisi Girne, 94 kişisi Gazimağusa, 38 kişisi Güzelyurt, 22 kişisş İskele, 10 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
5 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.841
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 560
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.477.742
Toplam Vaka Sayısı: 88.433
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 81.504
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6705
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46
Karantinadaki Vaka Sayısı : 6651
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 226
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 611
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