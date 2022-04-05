Test sayısı düşüyor, vaka sayısı gerilemiyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 12.841 olurken, 1 kişi vefat etti, 560 pozitif vakaya rastlandı.

Pozitif vakaların 284 kişisi Lefkoşa, 112 kişisi Girne, 94 kişisi Gazimağusa, 38 kişisi Güzelyurt, 22 kişisş İskele, 10 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

5 Nisan 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.841

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 560

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.477.742

Toplam Vaka Sayısı: 88.433

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 81.504

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6705

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46

Karantinadaki Vaka Sayısı : 6651

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 226

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 611