Test sayısı düşüyor vaka sayısı düşmüyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 1702 olup, 36 pozitif vakaya rastlandı.

Pozitif vakaların 22 kişisi Lefkoşa, 7 kişisi Girne, 5 kişisi Mağusa, 2 kişisi ise Güzelyurt Bölgesi'ndendir.



1 Haziran 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 1702



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 36



Bugün Kaybedilen Hasta:



Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.018.932



Toplam Vaka Sayısı: 95.066



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.480



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 350



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 4



Karantinadaki Vaka Sayısı: 346



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 87