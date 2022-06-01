Test sayısı düşüyor vaka sayısı düşmüyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 1702 olup, 36 pozitif vakaya rastlandı.
Pozitif vakaların 22 kişisi Lefkoşa, 7 kişisi Girne, 5 kişisi Mağusa, 2 kişisi ise Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
1 Haziran 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1702
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 36
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.018.932
Toplam Vaka Sayısı: 95.066
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.480
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 350
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 4
Karantinadaki Vaka Sayısı: 346
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 87
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