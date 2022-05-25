Test sayısı düşüyor, vaka sayısı düşmüyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 3442 olup, 42 pozitif vakaya rastlandı.

Pozitif vakaların 25 kişisi Lefkoşa, 12 kişisi Girne, 4 kişisi Mağusa, 1 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.



25 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 3442



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 43



Bugün Kaybedilen Hasta:



Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.984.094



Toplam Vaka Sayısı: 94.837



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.199



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 403



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 12



Karantinadaki Vaka Sayısı: 391



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 117