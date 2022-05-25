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Test sayısı düşüyor, vaka sayısı düşmüyor

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Test sayısı düşüyor, vaka sayısı düşmüyor
Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 3442  olup, 42  pozitif vakaya rastlandı.
Pozitif vakaların 25 kişisi Lefkoşa, 12 kişisi Girne, 4 kişisi Mağusa, 1 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir. 

25 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3442 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 43          
    
Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.984.094         
      
Toplam Vaka Sayısı: 94.837                           

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.199                                   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 403              
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 12     

Karantinadaki Vaka Sayısı: 391             

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 237           

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 117  
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