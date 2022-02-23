Test sayısı düşüyor, vaka sayısı düşmüyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 13.982 olup, 518 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi vefat etti, 391 kişi taburcu edildi..

Pozitif vakaların 200 kişisi Lefkoşa, 96 kişisi Girne, 158 kişisi Gazimağusa, 22 kişisi Güzelyurt, 30 kişisi İskele, 12 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.

23 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.982

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 518

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 518

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 391

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.780.185

Toplam Vaka Sayısı: 66.150

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 61.818

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4145

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4100

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 189

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1458

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 414

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 409