Test sayısı düşüyor, vaka sayısı düşmüyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 13.982 olup, 518 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi vefat etti, 391 kişi taburcu edildi..
Pozitif vakaların 200 kişisi Lefkoşa, 96 kişisi Girne, 158 kişisi Gazimağusa, 22 kişisi Güzelyurt, 30 kişisi İskele, 12 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.
23 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.982
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 518
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 518
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 391
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.780.185
Toplam Vaka Sayısı: 66.150
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 61.818
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4145
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 38
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4100
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 189
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1458
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 414
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 409
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