Test sayısı düşüyor, vaka sayısı artıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 17.799 olup, 570 pozitif vakaya rastlanırke, 332 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 249 kişisi Lefkoşa, 142 kişisi Girne, 100 kişisi Gazimağusa, 36 kişisi Güzelyurt, 32 kişisi İskele, 11 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

22 Şubat 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.799

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 570

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 570

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 332

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.766.203

Toplam Vaka Sayısı: 65.632

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 61.427

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4019

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43

Karantinadaki Vaka Sayısı : 3969

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 188

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1516

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 367

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 451

Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3221

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 129697