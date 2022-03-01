Test sayısı düştü, vaka sayısı yükseldi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 14.924 olup, 476 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi vefat etti, 335 kişi taburcu edildi.

Pozitif vakaların 208 kişisi Lefkoşa, 118 kişisi Girne, 86 kişisi Gazimağusa, 29 kişisi Güzelyurt, 25 kişisi İskele, 10 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

1 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.924

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 476

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 476

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 335

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.897.350

Toplam Vaka Sayısı: 68.741

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 64.423

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4124

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47

Karantinadaki Vaka Sayısı : 4072

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 196

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1660

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 225

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 405

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3060

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 132259