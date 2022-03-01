Test sayısı düştü, vaka sayısı yükseldi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 14.924 olup, 476 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi vefat etti, 335 kişi taburcu edildi.
Pozitif vakaların 208 kişisi Lefkoşa, 118 kişisi Girne, 86 kişisi Gazimağusa, 29 kişisi Güzelyurt, 25 kişisi İskele, 10 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
1 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.924
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 476
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 476
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 335
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.897.350
Toplam Vaka Sayısı: 68.741
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 64.423
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4124
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47
Karantinadaki Vaka Sayısı : 4072
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 196
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1660
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 225
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 405
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3060
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 132259
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