Test sayısı düştü, vaka sayısı yükseldi

KKTC’de son 24 saatte 4oplam 14 bin 9 test yapıldı, 149'u yerel 179 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 128 kişi taburcu edildi.
Toplam vaka sayısı 16 bin 15’e, toplam can kaybı ise 57’ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı tarafından tapılan açıklamaya göre, vakalardan 4’üi yurt dışından hava yolu, 1’i ise deniz yolu ile ülkeye gelirken, 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı.
Vakalardan 55’i Lefkoşa, 37’si Girne, 47’si Gazimağusa, 7’si İskele, 2’si Güzelyurt, 1’i Lefke bölgesinde tespit edidi.
8 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.009
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 179
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25
Yerel Vaka Sayısı: 149
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 128
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .406.790
Toplam Vaka Sayısı: 16.015
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.682
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2276
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 116
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1975
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 168
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 57
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 17
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 797