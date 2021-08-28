Test sayısı düştü, vaka sayısı yükseldi

KKTC’de son 24 saatte 4oplam 14 bin 9 test yapıldı, 149'u yerel 179 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 128 kişi taburcu edildi.

Toplam vaka sayısı 16 bin 15’e, toplam can kaybı ise 57’ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı tarafından tapılan açıklamaya göre, vakalardan 4’üi yurt dışından hava yolu, 1’i ise deniz yolu ile ülkeye gelirken, 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı.

Vakalardan 55’i Lefkoşa, 37’si Girne, 47’si Gazimağusa, 7’si İskele, 2’si Güzelyurt, 1’i Lefke bölgesinde tespit edidi.

8 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.009

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 179

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25

Yerel Vaka Sayısı: 149

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 128

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .406.790

Toplam Vaka Sayısı: 16.015

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.682

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2276

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 116

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1975

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 168

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 57

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 17

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 797

