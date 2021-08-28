banner583
Audi lüksünün geleceği; skysphere concept
Audi lüksünün geleceği; skysphere concept
15 0
Ronaldo yeniden Manchester United’da
Ronaldo yeniden Manchester United’da
16 0
 
Asya için en güzel gösterilerini sundular
Asya için en güzel gösterilerini sundular
17 0
Karara tepki yağdı
Karara tepki yağdı
59 0
İstanbul Boğazı’nda bir ilk
İstanbul Boğazı’nda bir ilk
21 0
Yaşlı Bakım Evi Covid-19'dan bir ölüm daha
Yaşlı Bakım Evi Covid-19'dan bir ölüm daha
1.1B 0
Yenicami’nin yeni başkanı Safa
Yenicami’nin yeni başkanı Safa
88 0
banner661

Test sayısı düştü, vaka sayısı yükseldi

banner476

banner666
Test sayısı düştü, vaka sayısı yükseldi

KKTC’de son 24 saatte 4oplam 14 bin 9 test yapıldı, 149'u yerel 179 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 128 kişi taburcu edildi.

Toplam vaka sayısı 16 bin 15’e, toplam can kaybı ise 57’ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı tarafından tapılan açıklamaya göre, vakalardan 4’üi yurt dışından hava yolu, 1’i ise deniz yolu ile ülkeye gelirken, 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı.

Vakalardan 55’i Lefkoşa, 37’si Girne, 47’si Gazimağusa, 7’si İskele, 2’si Güzelyurt, 1’i Lefke bölgesinde tespit edidi.
8 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.009
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 179
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25
Yerel Vaka Sayısı: 149
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 128
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .406.790
Toplam Vaka Sayısı: 16.015
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.682
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2276
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 116
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1975
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 168
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 57
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 17
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 797
 

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.