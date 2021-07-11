Test sayısı düştü, vaka sayısı yeniden yükseldi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 10.364 olup, 90'ı yerel 111 pozitif vakaya rastlanırken, 1 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 1 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 20 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 90 kişi ise yerel vakadır.Yerel vakalardan 24 kişi Lefkoşa, 46 kişi Girne, 16 kişi Gazimağusa, 4 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa - Lefkoşa Merkez-1 / Hamitköy-6/ K.Kaymaklı-2/ Göçmenköy-3 / Çağlayan-1/ Haspolat-1/ Düzova-1/ Yenişehir-1/ Ortaköy-2/ Gönyeli-4 / Metehan-1/ Demirhan-1

Girne - Girne Merkez-15 / Lapta-5 / Alsancak-7 / Dikmen-1/ Karakum-2/ Zeytinlik-1/ Karaoğlanoğlu-2/ Doğanköy-1/ Aşağı Girne-3 / Yukarı Girne-1/ Ozanköy-1/ Çatalköy-3 / Karşıyaka-2 / Edremit-1/ Boğazköy-1

Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-3 / Dumlupınar-1/ Baykal-2 / Gülseren-2/ Piyale Paşa-1 / Karakol-3 / Tuzla-2 / Çanakkale-1/ Sakarya-1

Güzelyurt Güzelyurt Merkez-1 / Bostancı-3

11 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.364

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 111

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 20

Yerel Vaka Sayısı: 90

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 52

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.596. 981

Toplam Vaka Sayısı: 9066

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8070

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 960

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 67

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 825

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 67

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1318

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 338

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 254

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3427

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 22.708