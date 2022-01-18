Test sayısı düştü, vaka sayısı yeniden 700'ü aştı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC 'de son 24 saatte yapılan test sayısı 20.260 olup, 710 pozitif vakaya rastlanmış, 4 kişi vefat etmiş, 708 kişi taburcu edilmiştir.

254 kişi Lefkoşa, 188 kişi Girne, 154 kişi Gazimağusa, 36 kişi Güzelyurt, 41 kişi İskele, 37 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

18 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.260

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 710

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 710

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 708

Bugün Kaybedilen Hasta: 4

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.135.966

Toplam Vaka Sayısı: 48.068

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 41.545

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6371

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 73

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6286

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 154

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2021

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 480

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 845

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4772

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 114377