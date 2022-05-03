Test sayısı düştü, vaka sayısı düşmedi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatte yapılan test sayısı 1870 olup, 57 pozitif vakaya rastlandı.
Pozitif vakaların 39 kişisi Lefkoşa, 6 kişisi Girne, 8 kişisi Gazimağusa, 2 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi İskele, 1 kişisi LefkeBölgesi'ndendir.
3 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1870
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 57
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.781.927
Toplam Vaka Sayısı: 93.799
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 92.124
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 842
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 6.
Karantinadaki Vaka Sayısı : 834
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 235
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
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