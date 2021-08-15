Test sayısı düştü, vaka sayısı düşmedi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 9857 olup, 163'ü yerel 178 pozitif vakaya rastlanırken, 271 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 1 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelirken, 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 163 kişi ise yerel vakadır. Yerel vakaların 66 kişisi Lefkoşa, 43 kişisi Girne, 49 kişisi Gazimağusa, 3 kişisi İskele, 1kişisi Güzelyurt, 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa Lefkoşa Merkez-17/ Gönyeli-17/ K.Kaymaklı-6/ Dereboyu-1/ Akıncılar-1/ Minareliköy-1/ Yenişehir-1/ Cihangir-3 / Hamitköy-4 / Haspolat-2/ Değirmenlik-1/ Göçmenköy-3 / Ortaköy-8 / Marmara-1 Girne - Girne Merkez-18 / Taşkent-2/ Zeytinlik-1/ Yukarı Girne-4/ Aşağı Girne-4/ Alsancak-4/ Karşıyaka-1/ Doğanköy-1/ Karakum-1/ Karaoğlanoğlu-2/ Ozanköy-1/ Lapta-4
Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-24 / Çanakkale-2/ Sakarya-4/ Karakol-1/ Paşaköy-1/ Serdarlı-1/ Türkmenköy-1/ Gülseren-1/ İnönü-1/ Köprü Köyü-1/ Anadolu-2/ Maraş-2/ Ulukışla-1/ Beyarmudu-3/ Yeniboğaziçi-4
İskele - Ardahan-1/ Ötüken-1/ Yenierenköy-1
Güzelyurt - Yayla Köyü-1
Lefke - Gemikonağı-1
15 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 9857
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 178
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14
Yerel Vaka Sayısı: 163
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 271
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.184.888
Toplam Vaka Sayısı: 13.666
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 11.803
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1820
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1665
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 74
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 42
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 124
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