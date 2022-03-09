Test sayısı düştü, vaka sayısı da düştü

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.968 olup, 410 pozitif vakaya rastlanmış, 381 kişi taburcu edilmiştir.



181 kişi Lefkoşa, 107 kişi Girne, 84 kişi Gazimağusa, 20 kişi Güzelyurt, 15 kişi İskele, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.



9 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.968



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 410



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :



Yerel Vaka Sayısı: 410



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 381



Bugün Kaybedilen Hasta:



Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.018.811



Toplam Vaka Sayısı: 71.788



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 67.946



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3643



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 42



Karantinadaki Vaka Sayısı : 3597



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 201



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 981



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar



Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 189

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 266



Güvende Kal Genel tablo



Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1955



Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 134848