Test sayısı düştü, vaka sayısı da düştü

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 8485 olup, 309'u yerel, 326 pozitif vakaya rastlanırken 1 kişi hayatını kaybetti, 129 kişi taburcu edildi.



17 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 309 kişi ise yerel vakadır.



132 kişi Lefkoşa, 62 kişi Girne, 85 kişi Gazimağusa, 12 kişi Güzelyurt, 6 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.



1 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 8485



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 326



Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :



Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17



Yerel Vaka Sayısı: 309



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 129



Bugün Kaybedilen Hasta: 1



Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.710.657



Toplam Vaka Sayısı: 36.309



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 33.074



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3097



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 35



Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3051



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 140



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :



Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar



Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 404

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 152



Güvende Kal Genel tablo



Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6187



Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 104358