Test sayısı düştü, vaka sayısı da düştü

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 8485 olup, 309'u yerel, 326 pozitif vakaya rastlanırken 1 kişi hayatını kaybetti, 129 kişi taburcu edildi.
17 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 309 kişi ise yerel vakadır.
132 kişi Lefkoşa, 62 kişi Girne, 85 kişi Gazimağusa, 12 kişi Güzelyurt, 6 kişi İskele, 12 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
1 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8485
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 326
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17
Yerel Vaka Sayısı: 309
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 129
Bugün Kaybedilen Hasta: 1
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.710.657
Toplam Vaka Sayısı: 36.309
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 33.074
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 3097
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 35
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 3051
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 140
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 404
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 152
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6187
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 104358
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