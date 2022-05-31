Test sayısı düştü, vaka sayısı arttı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 2160 olup, 44 pozitif vakaya rastlanmıştır. "
24 kişi Lefkoşa, 12 kişi Girne, 5 kişi Mağusa, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.
31 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 2160
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.017.230
Toplam Vaka Sayısı: 95.030
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.440
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 354
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 5
Karantinadaki Vaka Sayısı: 349
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 102
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