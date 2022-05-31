Test sayısı düştü, vaka sayısı arttı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 2160 olup, 44 pozitif vakaya rastlanmıştır. "



24 kişi Lefkoşa, 12 kişi Girne, 5 kişi Mağusa, 2 kişi Güzelyurt, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir.



31 Mayıs 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;



Bugün Yapılan Test Sayısı: 2160



Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44



Bugün Kaybedilen Hasta:



Yapılan Toplam Test Sayısı: 7.017.230



Toplam Vaka Sayısı: 95.030



İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 94.440



Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 354



Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 5



Karantinadaki Vaka Sayısı: 349



Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 238



Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:



Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 102