Test sayısı düştü, vaka sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı ttarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 13.471 olup, 921 pozitif vakaya rastlandı.

Pozitif vakaların 303 kişisi Lefkoşa, 144 kişisi Girne, 299 kişisi Gazimağusa, 47 kişisi Güzelyurt, 104 kişisi İskele, 24 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.

31 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.471

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 921

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.382.721

Toplam Vaka Sayısı: 85.461

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 77.883

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7360

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 53

Karantinadaki Vaka Sayısı : 7299

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 220

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 758