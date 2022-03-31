Test sayısı düştü, vaka sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı ttarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 13.471 olup, 921 pozitif vakaya rastlandı.
Pozitif vakaların 303 kişisi Lefkoşa, 144 kişisi Girne, 299 kişisi Gazimağusa, 47 kişisi Güzelyurt, 104 kişisi İskele, 24 kişisi Lefke Bölgesi'ndendir.
31 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.471
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 921
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.382.721
Toplam Vaka Sayısı: 85.461
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 77.883
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7360
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 53
Karantinadaki Vaka Sayısı : 7299
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 220
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 758
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