Test sayısı düştü, pozitif vaka sayısı yükseldi

KKTC’de son bir haftada yapılan 4 bin 676 test sonucunda 372 yeni Covid-19 vakası saptandı.
Sağlık Bakanlığı’nın 5-11 Ekim tarihlerini kapsayan döneme ilişkin açıklamasına göre, haftalık test sayısı 4 bin 676. Bu testler sonucunda 372 pozitif vakaya rastlandı.
Geride kalan 7 günlük sürede Covid-19 kaynaklı can kaybı olmadı.
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