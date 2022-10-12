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Test sayısı düştü, pozitif vaka sayısı yükseldi

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Test sayısı düştü, pozitif vaka sayısı yükseldi
KKTC’de son bir haftada yapılan 4 bin 676 test sonucunda 372 yeni Covid-19 vakası saptandı.
Sağlık Bakanlığı’nın 5-11 Ekim tarihlerini kapsayan döneme ilişkin açıklamasına göre, haftalık test sayısı 4 bin 676. Bu testler sonucunda 372 pozitif vakaya rastlandı.
Geride kalan 7 günlük sürede Covid-19 kaynaklı can kaybı olmadı.
 
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