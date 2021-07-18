Test sayısı düştü, pozitif vaka sayısı düşmedi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 10.763 olup, 82'si yerel 100 pozitif vakaya rastlanırken, 156 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 3 kişi yurt dışından hava yolu ile gelirken, 15 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 82 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 26 kişisi Lefkoşa, 35 kişisi Girne, 16 kişisi Gazimağusa, 2 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi Lefke , 2 kişisi İskele Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa - Lefkoşa Merkez-4 / Marmara-1/ K.kaymaklı-1/ Dumlupınar-1/ Dereboyu-1/ Köşklüçiftlik-1/ Ortaköy-1/ Yenikent-5 / Akıncılar-1 / Gaziköy-1/ Alayköy-1/ Taşkınköy-2/ Sulariçi-1/ Gönyeli-5

Girne - Girne Merkez- 19 / Doğanköy-1/ Alsancak-4 / Karakum-1/ Lapta-1/ Çatalköy-2/ Karşıyaka-1/ Aşağı Girne-1/ Zeytinlik-1/ Dikmen-2 / Ozanköy-2

Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-10/ Yeniboğaziçi-2/ Maraş-2 / Karakol-1/ Kaliland-1

İskele - Kuzucuk-1/ Topçuköy-1

Güzelyurt - Güzelyurt Merkez-2

Lefke - Lefke Merkez- 1

18 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.763

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 100

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 15

Yerel Vaka Sayısı: 82

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 156

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.727.092

Toplam Vaka Sayısı: 9890

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8534

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1320

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 95

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1067

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 155

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 905

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 230

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 265

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1992

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 26.245