Test sayısı düştü, pozitif vaka sayısı düşmedi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 10.763 olup, 82'si yerel 100 pozitif vakaya rastlanırken, 156 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 3 kişi yurt dışından hava yolu ile gelirken, 15 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 82 kişi ise yerel vakadır.
Yerel vakaların 26 kişisi Lefkoşa, 35 kişisi Girne, 16 kişisi Gazimağusa, 2 kişisi Güzelyurt, 1 kişisi Lefke , 2 kişisi İskele Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:
Lefkoşa - Lefkoşa Merkez-4 / Marmara-1/ K.kaymaklı-1/ Dumlupınar-1/ Dereboyu-1/ Köşklüçiftlik-1/ Ortaköy-1/ Yenikent-5 / Akıncılar-1 / Gaziköy-1/ Alayköy-1/ Taşkınköy-2/ Sulariçi-1/ Gönyeli-5
Girne - Girne Merkez- 19 / Doğanköy-1/ Alsancak-4 / Karakum-1/ Lapta-1/ Çatalköy-2/ Karşıyaka-1/ Aşağı Girne-1/ Zeytinlik-1/ Dikmen-2 / Ozanköy-2
Gazimağusa - Gazimağusa Merkez-10/ Yeniboğaziçi-2/ Maraş-2 / Karakol-1/ Kaliland-1
İskele - Kuzucuk-1/ Topçuköy-1
Güzelyurt - Güzelyurt Merkez-2
Lefke - Lefke Merkez- 1
18 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.763
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 100
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 15
Yerel Vaka Sayısı: 82
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 156
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.727.092
Toplam Vaka Sayısı: 9890
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8534
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1320
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 95
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1067
Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 155
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 36
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 905
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 230
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 265
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1992
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 26.245
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