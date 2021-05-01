Test sayısı düştü, pozitif vaka sayısı düşmedi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ülkede son 24 saatte yapılan test sayısı 6319 olup, 27'si yerel 44 pozitif vakaya rastlanırken, 80 kişi taburcu edildi..

Pozitif vakalardan 17 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 27 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakalardan 13 kişi Lefkoşa, 4 kişi Gazimağusa, 10 kişi Girne Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa - Lefkoşa Merkez-2 / Ortaköy-2 / Gönyeli-1/ Haspolat-1/ Çağlayan-1/ Dereboyu-1/ Hamitköy-2 / Yenikent-1/ Yenişehir-1/ Kırklarköyü-1

Girne -Girne Merkez-5/ Alemdağ-1 / Karakum-1/ Girne Boğaz-3

Gazimağusa Gazimağusa Merkez-1/ Salamis Yolu-1/ Serdarlı-1/ Geçitkale-1

1 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6319

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17

Yerel Vaka Sayısı: 27

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 80

Bugün Kaybedilen Hasta: 1

Yapılan Toplam Test Sayısı: 992. 316

Toplam Vaka Sayısı: 6326

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5638

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 656

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 112

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 540

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 32

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 337

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 18

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1233

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 1354