Test sayısı düştü pozitif vaka sayısı da düştü

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada son 24 saatte yapılan test sayısı 4198 olup, 15'i yerel 25 pozitif vakaya rastlanırken, 18 kişi ise taburcu edildiği bildirildi..

Pozitif vakalardan 5 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydırlar. 15 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakalardan 11 kişi Lefkoşa, 3 kişi Girne, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa Değirmenlik-1 / Dilekkaya - 3 / Yenikent-3 / Sulariçi-3/ Kumsal-1

Girne Girne Merkez- 3

Güzelyurt Bostancı-1

14 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 4198

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 25

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı:5

Yerel Vaka Sayısı: 15

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 18

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 626. 289

Toplam Vaka Sayısı: 3818

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3431

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 363

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 62

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 299

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2