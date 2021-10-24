Test sayısı düştü, pozitif vaka sayısı arttı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 19.924 olup, 64'ü yerel 96 pozitif vakaya rastlanırken, 93 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 32 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 64 kişi ise yerel vakadır.

Yerel vakaların 32 kişisi Lefkoşa, 15 kişisi Girne, 13 kişisi Gazimağusa, 3 kişisi İskele, 1 kişisi ise Lefke Bölgesi'ndendir.

24 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.924

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 96

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 32

Yerel Vaka Sayısı: 64

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 93

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.390.005

Toplam Vaka Sayısı: 21.706

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.405

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1216

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 36

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1174

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 87

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 418

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 512