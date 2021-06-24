Test sayısı düştü ama vaka sayısı patladı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre KKTC'de son 24 saatte yapılan test sayısı 8033 olup, 45'i yerel 50 pozitif vakaya rastlanırken, 23 kişi taburcu edildi. Pozitif vakalardan 1 kişi hava yolu ile ülkemize gelirken, 4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup bu süre içinde gözetim altında bulunmaktaydılar. 45 kişi ise yerel vakadır. Yerel vakaların 28 kişi Lefkoşa, 11 kişi Girne, 4 kişi Gazimağusa, 1 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa - K.kaymaklı-5 / Surlariçi-5 / Lefkoşa Merkez-2/ Gönyeli-4 / Çağlayan-1/ Minareliköy-1/ Hamitköy-1/ Gaziköy-2 / Marmara-1/ Cihangir-1/ Haspolat-5

Girne - Girne Merkez- 9 / Alsancak-1/ Boğaz-1

Gazimağusa - Gazimağusa Merkez- 1/ Maraş-2 / Mormenekşe-1

Güzelyurt - Zümrütköy -1

İskele - İskele Merkez-1

24 Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8033

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 50

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 45

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 23

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.417.765

Toplam Vaka Sayısı: 7895

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7532

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 328

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 21

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 297

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 10

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5385

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 332

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 297

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2579

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 15.622